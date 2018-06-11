Доля продаж кроссоверов в Москве составила 50%

Сегодня, 09:29

Специалисты «АВТОСТАТ» в интернете обнародовали информацию, согласно которой за четыре месяца текущего года московские продажи автомобилей сегмента SUV достигли отметки 36 700 экземпляров, что составило 50,8% от совокупного объема продаж машин в российской столице. Из этого следует, что доля продаж новых кроссоверов и внедорожников в Москве превысила 50%.

Хитом продаж данного сегмента в Москве выступает южнокорейский бренд Hyundai, дилеры которого сбыли 4 142 своих авто. Второе место досталось японской марке Nissan (3 699 единиц). ТОП-3 закрывает французская компания Renault (2 928 штук). В ТОП-5 вошли KIA (2 816 ед.) и Toyota (2 616 шт.).

Среди моделей первенство завоевал кроссовер Hyundai Creta (2 654 ед.). Следом за ним расположился Volkswagen Tiguan (2 016 шт.). Первую тройку замыкает Renault Kaptur (1 671 ед.). В первой пятерке разместились KIA Sportage (1 631 шт.) и Nissan X-Trail (1 628 ед.).