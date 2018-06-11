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Новое купе Mercedes-Benz CLA покажут в 2019 году

Сегодня, 09:15

На просторах интернета появились шпионские фотографии закамуфлированного прототипа нового купе Mercedes-Benz CLA, выведенного на дорожные тесты. Сообщается, что в настоящее время автомобиль тестируется на китайских общих дорогах, но скоро может выехать и на американские дороги общего пользования.

В соответствии с предварительной информацией, новое поколение Mercedes-Benz CLA в кузове купе выйдет на североамериканский авторынок не позже 2019 года, а сама модель позиционируется как машина 2020 модельного года. Новый Mercedes-Benz CLA позаимствует платформу от обновленного седана Mercedes-Benz A-Class. Кроме того, от последнего новинка получит еще и внешнее оформление.

 

 

 

 

В подкапотном пространстве Mercedes-Benz CLA 2020 разместится 4-цилиндровый 2-литровый мотор, выдающий 400 лошадиных сил. Существует вероятность, что новинка обзаведется гибридной или электрической модификациями. Новый Mercedes-Benz CLA может дебютировать в 2019 года на одном из международных автосалонов.

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