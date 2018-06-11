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Россияне потратили 1,42 млрд рублей на малолитражные автомобили

Сегодня, 08:14

Эксперты провели несколько исследований отечественного авторынка. Итогом их работы стала информация, что за четыре меся 2018 года российские автолюбители приобрели малолитражных автомобилей на сумму в 1 420 000 000 рублей.

В соответствии с заключением специалистов, лидером продаж малолитражных авто за отчетных период выступает корейский KIA Picanto, проданный в количестве 945 экземпляров. На его реализации автоцентрам удалось заработать в общей сложности 636 500 000 рублей. Вторая строчка досталась узбекскому хэтчбэку Ravon R2, который разошелся тиражом в 1 165 единиц, а общая сумма выручки составила 555 000 000 рублей.

ТОП-3 закрывает Smart For Two. Его обладателями стали 130 россиян, а на его приобретение отечественные автомобилисты потратили 164 100 000 рублей. Из подсчетов аналитиков следует, что за январь-апрель нынешнего года в РФ дилерам удалось сбыть 2 295 малолитражных машин. Это на 24,8% выше результатов такого же периода минувшего года.

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