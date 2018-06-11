В Нидерландах продают уникальное купе Rolls-Royce Wraith

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На нидерландском сайте Autoleither обнародовали объявление о продаже эксклюзивного 812-сильного британского купе Rolls-Royce Wraith, построенного для бернаута. Автомобиль разработан специально для шведского горнолыжника Йона Олссона, который обладает коллекцией доработанных машин.

Отмечается, что специальное купе Rolls-Royce Wraith презентовали летом прошлого года. Интересен тот факт, что сам Олссон заявлял, что намерен сделать бернаут на Rolls-Royce. Сообщается, что за уникальное купе хотят выручить 275 000 долларов.

В подкапотном пространстве уникального Rolls-Royce Wraith разместился 12-цилиндровый мотор объемом 6,6 литра с мощностью в 812 «лошадок». Автомобиль получил камуфляжный оттенок, спортивную систему выпуска и багажник на крыше со светодиодной «люстрой». Пробег уникального автомобиля составляет 13 000 км.

Rolls-Royce Wraith выпустили в 2015 году. Премиальный автомобиль обустроили эйрбэгами, кондиционером, камерами заднего обзора и другими функциями.