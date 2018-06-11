Составлен ТОП-7 самых эпатажных тюнингованных советских машин

Сегодня, 08:00

В России особенно любят кастомный тюнинг, который практически превращает авто в совершенно новое. Автоэксперты составили ТОП-7 самых эпатажных доработок советских автомобилей в РФ.

Возглавил ТОП-7 «Москвич-Мустанг». Старое советское авто приобрело черты американского Ford Mustang, при этом его технические характеристики неизвестны. Второе место досталось ИЖ-2715, который превратили в пикап. Отметим, что данный вид транспорта не пользуется популярностью в РФ.

Тройку лидеров замыкает гоночная модификация «Волги». Эпатажный тюнинг придал авто спортивный вид и экстремальные характеристики. Следом идет ГАЗ-24, который тюнеры переделали в кабриолет в кузове купе.

За ними эпатажный тюнинг ВАЗ-2102, после которого советский автомобиль превратился в лоурайдер с впечатляющим дизайном. Замыкают ТОП-7 самых эпатажных доработок советских автомобилей «Победа» и ВАЗ-2101. «Победа» превратилась в авто первой половины ХХ века, а «Копейка» приобрела спортивный вид.