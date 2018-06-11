Воронежцев озадачил мини-автомобиль «3 в 1»

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Один из жителей Воронежа заметил необычный мини-автомобиль «3 в 1» возле Адмиралтейской площади. Фото опубликовали в одном из городских сообществ, где техника ввела в замешательство воронежцев.

Внешне техника напоминала мини-кар, которые обычно можно встретить в парке развлечений на аттракционах. Жители Воронежа долгое время гадали, что это за вид транспорта. Один из пользователей предположил, что на фото водный скутер.

В действительности мини-автомобиль «3 в 1» разработал новатор Александр Бегак. Конструктор заявил в интернете, что создаст инновационное транспортное средство, которое сможет передвигаться по трассе и воде, и будет способно взлететь в воздух.

Уникальное авто назвали бегалёт HYPE. Эксклюзивные права на первые испытания мини-авто «3 в 1» приобрел генеральный информационный проект «Первый канал». На данный момент неизвестно, как и для чего необычный автомобиль оказался в Воронеже.