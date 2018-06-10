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«Гараж» ростовских чиновников собираются обновить за 64 млн рублей

Сегодня, 17:50

Правительство Ростовской области закупает новые автомобили на общую сумму в 64 миллиона рублей. Чиновникам понадобились 23 иномарки, на каждую из которых они собираются потратить более 2,5 млн рублей.

Согласно заявке, Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области закупает 20 полноприводных седанов за 2,5 млн рублей каждый и еще три машины по цене в 4,7 млн рублей. В качестве источника финансирования указан бюджет заказчика.

В технических требованиях говорится, что седаны должны комплектоваться 184-сильными двигателями, работающими с 8-скоросткой трансмиссией. До 100 км/ч автомобили должны разгоняться не более чем за 8,6 секунды. Также чиновники требуют функцию управления климатической системой на руле и установку системы «Эра-ГЛОНАСС». Под описание подходят автомобили Mercedes-Benz E-Class.

Еще три машины должны быть оснащены 367-сильными моторами и 8-скоростной АКПП. Эти авто должны совершать разгон до первой «сотни» за 6,2 секунды.

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