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Эксперты составили ТОП-6 лучших электромобилей на каждый день

Сегодня, 07:00

В связи с постоянным ростом цен на топливо электрокары становятся все привлекательнее для автолюбителей. Специалисты составили ТОП-6 электрических автомобилей на каждый день.

Возглавил ТОП-6 японский Nissan Leaf, его стоимость начинается от 29 990 долларов, при этом правительство обеспечивает льготы в 25%. Авто получило электрическую силовую установку в 147 л. с. и запас хода в 300 км.

Следом идет Chevrolet Bolt EV за 30 000 долларов. Модель отличается запасом хода в 500 км и способна заменить бензиновые машины. Тройку лидеров замыкает единственный кроссовер - KIA Soul EV с ценником в 32 000 долларов. Его отличительной чертой стали также многофункциональность и гарантия.

За ним идет седан Tesla Model 3 с набором передовых технологий за 35 000 долларов. Пятое место досталось стильном BMW i3. Футуристический дизайн, немецкое качество и ценник в 44 500 долларов, делают хэтчбэк особенно привлекательным.

 

 

 

 

 

Замыкает ТОП-6 электрокаров, которые можно купить, премиальная Tesla Model S в кузове седан с ценником в 136 500 долларов. Авто признали самой быстрой серийно моделью, поскольку на разгон до 100 км/ч достаточно 2,5 секунды при запасе хода в 600 км.

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