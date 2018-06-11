В 2019 году выйдет обновленный седан Chevrolet Malibu

Сегодня, 04:00

Представители американского бренда Chevrolet разработали обновление для флагманского седана Malibu. Официальная презентация рестайлинговой версии состоится уже в следующем году.

Для Chevrolet Malibu 2019 года разработали лишь некоторые изменения. Таким образом крупную решетку радиатора сместят немного вверх, а также модель получит новый дизайн передних и задних фар. Помимо этого, сзади появится новый бампер.

Рестайлинговый седан Chevrolet Malibu также лишится старой автоматической трансмиссии: шестискоростную коробку-автомат заменят на вариатор CVT. Автопроизводитель уточнил, что для гибридной модификации седана обновления не предусмотрены.

Гибрид Chevrolet Malibu 2019 года будет оснащен 1,8-литровым бензиновым мотором и электромоторами суммарной мощностью в 182 «лошади». Представители бренда объяснили, что спрос на модель достаточно высокий, поэтому она не нуждается в доработках.