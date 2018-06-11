В России Chery Tiggo 3 подорожал на 10-20 тысяч рублей

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В связи с увеличением акцизов многие производители машин переписывают ценники на свои модели для России. В июне цены на кроссовер Tiggo 3 2017-2018 годов выпуска подняла на 10-20 тысяч рублей китайская компания Chery.

Представители бренда Chery уточнили, что ценники переписали почти на все комплектации кроссовера Tiggo 3. Уточняется, что подорожание коснется не только авто, собранных в 2018 году, но и 2017 года выпуска.

С начала лета стоимость Chery Tiggo 3 на российском рынке выросла на 10-20 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Больше всего прибавила в цене самая бюджетная модификация. Теперь стоимость кроссовера в стране начинается с отметки в 819,9 тысячи рублей.

В то же время китайский автопроизводитель не стал менять цену на максимальную комплектацию Chery Tiggo 3, которую предлагают за 919,9 тысячи рублей. Модификация Luxury CVT в июне прибавила в цене 10 тысяч рублей.