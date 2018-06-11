Renault готовит «городскую» версию Dacia Sandero Stepway за €10,5 тысяч

Сегодня, 05:00

Компания Renault разработала новую версию псевдокроссовера Dacia Sandero Stepway для города – Urban. Модель станет самой доступной на авторынке в своем сегменте благодаря ценнику в 10 500 евро.

Несмотря на то, что Dacia предлагает бюджетные авто, внедорожный хэтчбэк Sandero является одним из самых дешевых, а версия Stepway доступнее классической. На авторынке Европы модель предлагают с дизельным мотором объемом 1,5 литра и бензиновым турбодвигателем объемом 0,9 литра, которые генерируют 90 «лошадей».

Теперь компания представила версию для города Dacia Sandero Stepway Urban, которая получила дизельный мотор с отдачей в 75 «лошадей», который ранее устанавливали только на классический Sandero. Новый мотор позволяет снизить цену на 2 220 евро.

Отметим, что в России Renault Sandero Stepway собирают на заводе в Тольятти, поэтому оснащены другими моторами. Следовательно, новая версия может не добраться до РФ.