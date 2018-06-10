Объявлена стоимость нового кроссовера Cadillac XT4

Сегодня, 18:07

Представители американского бренда Cadillac представили прайс-лист на новый компактный кроссовер Cadillac XT4. Официальная презентация самой «бюджетной» модели компании состоялась в марте в Нью-Йорке.

Внешность нового кроссовера Cadillac XT4 сохраняет фирменный стиль бренда, а также отдаленно напоминает дизайн XT5. Самая «бюджетная» модель компании получила крупную радиаторную решетку, а также уникальные вертикальные передние фары.

В продажу поступит три комплектации Cadillac XT4. Максимальная версия получит спортивный пластиковый обвес, а также более качественную и дорогостоящую обивку салона. Компактный кроссовер оснастят турбодвигателем объемом 2.0 литра, который генерирует до 241 «лошади». В качестве трансмиссии будет предложена коробка-автомат на девять скоростей.

Стоимость самого «бюджетного» Cadillac XT4 составляет 34 795 – 42 790 долларов или 2 175 000 – 2 675 000 рублей. Отметим, что на предприятии General Motors в Канзас-Сити уже стартовало серийное производство новинки.