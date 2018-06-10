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Эксперты назвали автоаксессуары, которые россияне покупают в первую очередь

Сегодня, 15:15

Ряд автомобильных экспертов в ходе исследования установили, какие автомобильные аксессуары россияне считают необходимыми покупать в первую очередь. С этой целью были опрошены 6 000 отечественных автолюбителей.

После проведенного анкетирования, специалисты получили информацию, согласно которой наиболее нужными аксессуарами для автомобиля считаются аптечка, трос для буксировки, огнетушитель и знак аварийной остановки. Второе место досталось компрессору, за который отдали голоса 63% водителей. Первую тройку замкнул видеорегистратор, набравший 46,7% голосов респондентов.

На приобретении набора инструментов настаивают 28% опрошенных граждан. ТОП-5 закрыли чехлы для автокресел (17,1% голосов). В конце списка разместились радар-детектор (12,4%), освежитель воздуха, навигатор и автомобильный пылесос, получившие меньше 10% голосов российских автомобилистов.

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