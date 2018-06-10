Назван ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в июне

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Эксперты определили ТОП-5 иномарок, которые доступны в июне по самым низким ценам в России. Примечательно, что лидер в таком рейтинге не меняется уже несколько месяцев.

Первым в ТОП-5 оказался небольшой хэтчбек Ravon R2. Он оснащен двигателем на 86 «лошадок», который сочетается с АКПП. Стоимость авто составляет 439 тыс. рублей. Отметим, что бюджетный хэтчбек Ravon R2 также стал самой дешевой моделью на авторынке России с «автоматом».

Вторая строчка рейтинга досталась еще одной модели узбекской марки - седану Ravon Nexia с 1,5-литровым силовым агрегатом. Стоимость этой модели составляет минимум 449 тыс. рублей. Первую тройку наиболее дешевых иномарок на рынке РФ замыкает Brilliance H230 с движком рабочим объемом 1,5 литра и АКПП. Цены на китайскую четырехдверку стартуют с 459,9 тыс. рублей.

Четвертую позицию ТОП-5 занял японский Datsun on-DO с мотором на 87 «лошадей» и механической КПП. Седан предлагается в России по цене от 461 тыс. рублей. Последним в рейтинге оказался FAW Oley с 105-сильным мотором, 5-ступенчатой «механикой» и ценником в 491 тыс. рублей.