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Эксперт рассказал, чем изношенные шины лучше новых

Сегодня, 13:04

Главным преимуществом старых покрышек над новыми является лучшее сцепление с дорогой. Эксперт Джейсон Фенске рассказал, что с шинами со стертыми проекторами легче ездить.

Автомобильный эксперт разместил на своем YouTube-канале видеоролик, в котором объяснил преимущества изношенных шин над новыми. По словам специалиста, старые покрышки становятся более гладкими из-за того, что протектор стирается. Как следствие, резина лучше контактирует с дорогой и улучшает сцепление колес.

Тем не менее, эксперт отметил, что это преимущество работает только на сухом дорожном полотне. На мокрой дороге необходимо ездить только с целыми проекторами, поскольку канавки на них отводят воду и грязь. Это предотвращает скольжение и уменьшает риск попадания в ДТП.

Интересно, что в состязаниях на сухих треках гоночные автомобили специально оснащают шинами без рисунка проектора, это позволяет добиться улучшенного сцепления с дорогой.

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