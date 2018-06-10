Россиянам пророчат цену в 100 рублей за литр бензина

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Комплекс мер, предпринятых российским правительством с целью стабилизации топливного рынка, оказался недостаточным и может привести к закрытию независимых автозаправок и потери значительной части топливной инфраструктуры. Такой информацией поделились эксперты Независимого топливного союза (НТС).

По словам специалистов, если независимые АЗС покинут рынок, то может произойти окончательная монополизация рынка топлива и цены на бензин подскочат до 100 рублей за 1 литр. Независимые АЗС предложили властям свой рецепт решения проблемы. Предлагается отпустить розничную цену на бензин либо как экстренную меру ввести ручное управление в оптовом сегменте, которое может обеспечить прибыльность сетей независимых АЗС.

8 июня текущего года появилась информация, что нефтетрейдеры принялись увеличивать оптовые поставки бензина и ДТ для стабилизации положения на топливном рынке. До этого представители Минфина РФ сообщали, что подготовили документ, позволяющий влиять на объемы реализации бензина в РФ.

Стоимость бензина в РФ резко выросла с 21 по 27 мая. За литр бензина АИ-92 автолюбители платили 42,21 рубля, а АИ-95 обходится в 45,5 рубля. В Госдуме объяснили подорожание с ростом цен на нефть и обязали Федеральную антимонопольную службу осуществить проверки. Российские нефтяники сообщают, что могут сдержать дальнейший рост цен на горючее.