Китайцы наладят в Узбекистане сборку электрокаров Changan

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Недавно в Ташкенте состоялась встреча между представителями узбекского Министерства инновационного развития и руководством китайской машиностроительной компании Changan. Итогом данной встречи стало подписание соглашения, предусматривающего организацию производства электромобилей на территории Узбекистана.

Отмечается, что китайская компания Changan построит в Узбекистане завод, на котором будут собирать электрокары. Это позволит предоставить наиболее выгодные цены для автолюбителей из стран ближневосточного региона. Такой завод расположат в Ферганской долине, а на сегодняшний день только пока готовится соответствующая документация.

Согласно информации, полученной от инсайдеров, в строительство завода вложат 200 000 000 долларов. На сегодняшний день мощность автозавода пока держится в секрете, но появилась информация, что завод приглашает на работу 150 специалистов.

Также в секрете держат и дату открытия предприятия. На первом этапе планируется вложить 15 000 000 - 20 000 000 долларов. Потом инженеры локализируют производство, используя мощности смежных производственных площадок.