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Назван ТОП похищений людей пришельцами из машин

Сегодня, 10:22

Инопланетяне на НЛО похищали людей прямо из автомобилей и проводили над ними жуткие опыты.

В мире было зафиксировано много случаев похищений человека пришельцами при самых разнообразных обстоятельствах, однако особо загадочными были случаи с автомобилями. НЛО появлялись прямо над дорогой и повергали в шок водителей и пассажиров. Инопланетяне забирали своих жертв прямо из машин и на своем корабле проводили над ними неизвестные эксперименты.

История похищения Бетти и Барни Хилл пришельцами хорошо известна во всем мире. Этот случай стал одним из самых упоминаемых уфологами, а сами жертвы похищения рассказывали о половом акте между человеком и пришельцем. 19 сентября 1961 года пара возвращалась из Канады домой в Нью-Гэмпшир. На пути пришельцы остановили их автомобиль, после чего супруги очутились на корабле, где их подвергали непонятным медицинским обследованиям. После произошедшего существа стерли память Бетти и Барни Хилл, но все подробности жуткого хищения стали известны несколькими годами позже, после сеансов регрессивного гипноза.

Ещё один загадочный случай произошел в Саффолке. Женщина со своим другом ехали в гости по пустынной дороге и вдруг заметили в небе светящиеся шары. Двигатель машины неожиданно заглох, а вокруг царила мертвая тишина. Потом огни начали приближаться к автомобилю, а 3 часа из жизни женщины и её приятеля загадочно выпали из памяти.

Закрывает ТОП случай, произошедший 8 августа 1993 года в Австралии. Молодые супруги ехали на автомобиле и увидели необычный объект в небе. Они остановили машину и не могли оторвать глаза от загадочного явления. После этого случая память к женщине начала возвращаться только через пару дней. Её мучили кошмары и странные виденья, поэтому она была помещена в больницу. Врачи обнаружили на животе женщины необычные треугольники и говорили, что её состояние напоминает самопроизвольный аборт. Какие опыты проводили пришельцы над женщиной, сложно представить.

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