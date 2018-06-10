Ростовчан рассмешил «пересевший» на тачку из-за дорогого бензина мужчина

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На страницах городских сообществ Ростова появилось забавное видео пожилого мужчины с тачкой, который влился в оживленный автомобильный поток. Такую картину запечатлели автолюбители на дорогах Каменск-Шахтинского Ростовской области.

Днем 9 июня пожилой мужчина с тачкой попал в стремительный автомобильный поток. Отмечается, что дедушка очень ответственно управлял своим транспортным средством, тормозил, когда загорался красный свет и пропускал пешеходов на зебре.

Такие выходки пожилого мужчины рассмешили горожан. Они шутят, что мужчина «пересел» на тачку из-за дорогого бензина. Один из автолюбителей записал видео и обнародовал его на просторах интернета.

Под видео появился забавный комментарий: «Когда отсутствуют деньги, но в душе человек остался водителем». Интересно, что на высокие цены на бензин начали жаловаться таксисты Ростова-на-Дону, так как водители могут лишиться работы.