Обновленный кроссовер Cadillac XT5 вывели на дорожные тесты

Сегодня, 22:00

На просторах интернета опубликовали шпионские фотографии обновленного кроссовера Cadillac XT5, который в настоящее время проходит дорожные тесты. Премьера новинка ожидается в начале 2019 года в рамках автосалона в Детройте.

Благодаря появившимся в сети шпионским снимкам можно сделать вывод, что обновленный Cadillac XT5 подвергся косметическим изменениям. Автомобиль снабдили переработанной радиаторной решеткой, исполненной в духе прототипа Escala, и новыми бамперами. В скором времени новинка получит более современные задние и передние фары.

Новый Cadillac XT5 разработали на платформе C1XX. Новинка получила лучшие дизайнерские наработки и технические характеристики от Cadillac CT6 и Cadillac Escalade. По словам экспертов, под капотом новинки разместят 4-цилиндровый 2-литровый турбоагрегат с мощностью в 237 лошадиных сил. Также новинка получит 6-цилиндровый мотор объемом 3,6 литра с отдачей в 320 л.с. За новый Cadillac XT5 российские автолюбители выложат от 2 790 000 рублей.