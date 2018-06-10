Воронежская автоледи отчаянно ищет мужа с помощью наклейки

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Автомобилистка явно находится в активном поиске, поскольку она решилась разместить наклейку с номером телефона на заднее стекло своего Skoda Yeti.

В сети обсуждают необычное объявление по поиску мужа, замеченное накануне на одной из дорог Воронежа. Местная автоледи разместила на свой автомобиль наклейку с надписью: «Ищу смелого мужчину для похода в ЗАГС. Одна боюсь». Также в объявлении был указан номер мобильного телефона.

Пользователи соцсетей оценили оригинальный поступок, а некоторые из них предположили, что автоледи уже не молода и всеми способами отчаянно пытается выйти замуж. «Когда уже тикает четвертый десяток, и пора запрыгнуть хотя бы в последний вагон замужества», - написал один из пользователей под фото.

Интересно, что в комментариях к фото женщины попытались отговорить воронежскую автомобилистку от замужества, в то время как мужчины просили фотографии автомобиля спереди.