VistaNews.ru


Тюнеры G-Power «выжали» из кроссовера BMW X6 M 750 «лошадей»

Сегодня, 07:00

Ателье G-Power прибавило мощности «заряженному» кросс-купе BMW X6 M с боди-китом Typhoon. Отдача движка увеличилась на 175 л.с., а максимальная скорость авто теперь достигает 300 км/час.

Тюнеры установили в 4,4-литровый битурбированный двигатель V8 большие нагнетатели, использовали новую систему выхлопа и иную прошивку электронного блока управления. В результате мощность мотора выросла до 750 «лошадей» при 980 Нм крутящего момента. Отметим, что стандартный двигатель выдает 575 л.с. и 750 Нм.

 

 

«Заряженный» BMW X6 M может разгоняться до 300 км/ч, а дрэговую дистанцию (402 метра) преодолевает за 11,5 секунды. Помимо технических доработок, кроссовер также получил карбоновый задний диффузор, новый капот с улучшенным охлаждением моторного отсека и 23-дюймовые легкосплавные диски.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Тюнинг-ателье ABT увеличило мощность Audi RS3 Sportback до 493 "лошадей"

Тюнеры из Vath выкатили 700-сильные купе и кабриолет Mercedes-AMG C63

Posaidon выпустил две производительные модификации Mercedes-AMG E63 S

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем