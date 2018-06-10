Тюнеры G-Power «выжали» из кроссовера BMW X6 M 750 «лошадей»

Сегодня, 07:00

Ателье G-Power прибавило мощности «заряженному» кросс-купе BMW X6 M с боди-китом Typhoon. Отдача движка увеличилась на 175 л.с., а максимальная скорость авто теперь достигает 300 км/час.

Тюнеры установили в 4,4-литровый битурбированный двигатель V8 большие нагнетатели, использовали новую систему выхлопа и иную прошивку электронного блока управления. В результате мощность мотора выросла до 750 «лошадей» при 980 Нм крутящего момента. Отметим, что стандартный двигатель выдает 575 л.с. и 750 Нм.

«Заряженный» BMW X6 M может разгоняться до 300 км/ч, а дрэговую дистанцию (402 метра) преодолевает за 11,5 секунды. Помимо технических доработок, кроссовер также получил карбоновый задний диффузор, новый капот с улучшенным охлаждением моторного отсека и 23-дюймовые легкосплавные диски.