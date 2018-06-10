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Президентский лимузин Aurus Senat «обули» в грузовые шины

Сегодня, 06:00

Президент России Владимир Путин уже давно активно пользуется лимузином Aurus для рабочих поездок, однако некоторые подробности о машине до сих пор неизвестны. Представитель компании «КАМА» рассказал о колёсах президентского автомобиля.

Как отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу «КАМА», покрышки лимузина Aurus Senat проекта «Кортеж» представляют особый интерес. Они разработаны на основе цельнометаллокордной конструкции, которая в РФ используется только для грузовых шин.

Благодаря такой конструкции изделие получается особо прочным, а срок его службы – максимально длительным. Подобные шины выпускает нижнекамский завод.

 

Президентский лимузин оснащён покрышками KAMA 255/55 R20C, которые предусмотрены для разгона до 190 км/ч. Максимальная нагрузка на каждое такое колесо может составлять 1 900 кг, а для легковой покрышки – до 800 кг. Скорее всего, подобные колёса понадобились бронированной машине из-за слишком большой массы.

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