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Новое поколение Mercedes-Benz GLE сняли на видео

Сегодня, 05:00

В сети появилось шпионского видео с кроссовером Mercedes-Benz GLE следующей генерации. Примечательно, что на ролике, размещённом на канале walkoART, автомобиль можно увидеть почти без маскировки.

Новый Mercedes-Benz GLE получил более спортивную внешность по сравнению с предшественником. Кроссовер обзавёлся иными фарами и модифицированным задним бампером. Покупателям предложат не только современные системы безопасности, но и функции полуавтономного управления.

В основу автомобиля легла платформа MHA, на которой также построили новый E-Class. Использование данного шасси позволит новинке заметно сбросить вес. Моторная гамма включает в себя 4- и 6-цилиндровые двигатели, работающие на бензине или дизтопливе.

Позднее у модели появится и гибридная версия, которая может унаследовать силовую установку от седана E-Class. Речь идёт о 6-цилиндровом рядном турбомоторе с отдачей 435 сил в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором.

 

 

 

Кроме того, Mercedes-Benz GLE получит модификацию от подразделения AMG. По неподтверждённым данным, такой автомобиль оснастят 4,0-литровым бензиновым V8 с двойным турбонаддувом. Производительность этого двигателя составит более 600 лошадиных сил. Официальная презентация нового GLE пройдёт уже в текущем году.

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