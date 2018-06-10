Назван ТОП-10 подержанных бестселлеров LADA в России в 2018 году

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Эксперты «Автостат Инфо» назвали самые востребованные в России модели LADA с пробегом. При составлении рейтинга рассматривали продажи подержанных машин с начала текущего года.

Открывает ТОП-10 лидеров вторичного авторынка среди моделей марки LADA пятидверный хэтчбек LADA 2114, который за отчётный период нашёл 44 800 покупателей. Это на 7% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Второе место занял седан LADA 2107, чьи продажи снизились на 12,3% или до 37 900 единиц.

Наибольшее падение продаж наблюдается у LADA 2109, разошедшейся тиражом в 34 200 авто по итогам четырёх месяцев 2018 года (-17,7%). Выбор на подержанной LADA Priora остановили 33 400 российских автолюбителей, что на 4% превосходит прошлогодний показатель. Замкнула ТОП-5 популярнейших авто отечественной марки на вторичном рынке LADA 2110, чьи продажи сократились на 10,5% или до 33 200 машин.

Вторая половина рейтинга представлена моделями LADA 2121 (28 000 ед.; -9,4%), LADA 2112 (25 500 ед.; -6,5%), LADA 2115 (24 600 ед.; -8%), LADA 2190 Granta (20 800 ед.; +11,5%) и LADA 2172 Priora (16 000 ед.; -1,3%). Всего с января по апрель этого года в РФ было продано 412 700 подержанных машин LADA (-6,5%).