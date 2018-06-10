Опубликован ТОП-7 крупных внедорожников с маленькими моторами

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Сегодня автопроизводители всё чаще отказываются от «прожорливых» двигателей, эта тенденция добралась и до внедорожников. Эксперты рассказали о семи больших SUV, которые можно купить с 4-цилиндровым мотором.

Первое место занял новый Volvo XC90, который получил более скромный агрегат относительно первой генерации. Бензиновые двигатели модели генерируют от 249 до 320 сил, тогда как «дизели» развивают 190-245 «лошадок».

Рамный большой Toyota Land Cruiser Prado можно купить с бензиновыми и дизельными турбомоторами с четырьмя цилиндрами. Моторы при объёме в 2,7 и 2,8 л выдают 166 и 177 л. с. соответственно.

Под капотом Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic уже давно могут устанавливаться бензиновые и дизельные «четвёрки».

Ещё один «немец» BMW X5 доступен в 218-сильной дизельной модификации и бензиновой версии с двигателем мощностью 313 сил. Оба варианта оснащены 4-цилиндровым «сердцем».

Один из самых крупных внедорожников Volkswagen Teramont в начальной комплектации предлагается с 220-сильным 4-цилиндровым двигателем.

Флагманский Audi Q7 тоже довольствуется четырьмя цилиндрами: этот 2,0-литровый мотор выдаёт 252 л. с. На разгон до 100 км/ такому авто нужно всего 6,3 с.

Более высоким спросом пользуется Infiniti QX60 с V6, но компания также выпускает кроссовер с гибридной установкой, состоящей из 2,5-литровой компрессорной «четвёрки» и электродвигателя.