В мае российский авторынок сохранил пятую позицию в Европе

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Автоэксперты в мае исследовали продажи легковых авто на европейских авторынках. Несмотря на самый большой рост спроса до 138 000 автомобилей, рынок России сохранил пятую позицию в рейтинге.

Лидером в Европе остается авторынок Германии, который в прошлом месяце сократился на 5,8% до 305 057 автомобилей. В то же время вторая позиция досталась Франции. В мае в стране было реализовано 229 259 авто, что свидетельствует о приросте в 0,4%. Италия замыкает тройку европейских лидеров. Аналитики страны отмечают, что падение спроса на 2,8% до 199 113 машин вызвано неоднозначной политической ситуацией в стране.

Авторынок Великобритании в мае оказался на четвертой позиции с продажами в 192 649 единиц, что свидетельствует о приросте в 3,4%. Специалисты отметили, что в прошлом месяце наибольший прирост наблюдается у России, однако рынок страны оказался лишь на пятой позиции, как и в апреле. В мае продажи составили 138 000 авто.