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Porsche подготовила к юбилею 500-сильный спорткар 911 Speedster

Сегодня, 13:58

В честь 70-летнего юбилея с начала производства спортивных Porsche немецкая компания показала концептуальный 911 Speedster. Автомобиль получил 500-сильный двигатель и ряд элементов из композитных материалов.

Новый прототип Porsche построили на платформе от 911 GT3. В моторном отсеке новинки расположился 6-цилиндровый рядный агрегат объёмом 4,0 литра, который развивает более 500 «лошадей» при 9 000 об/минуту. В качестве трансмиссии предлагается 6-диапазонная «механика».

Кузов автомобиля Porsche 911 Speedster создавался на базе 911 Carrera 4 Cabriolet, при этом крылья, капот и крышку багажного отсека изготовили из углепластика. Также композитные материалы использовались для каркасов сидений. Кроме того, разработчикам пришлось пожертвовать аудиосистемой, климат-контролем и навигатором ради снижения массы машины.

Некоторые формы кузова и его окрас напоминают гоночные Porsche 50-х годов. Представленный Porsche 911 Speedster станет экспонатом музея компании в Цуффенхаузене. Вместе с тем спорткар могут запустить в мелкосерийное производство.

 

 

 

 

Напомним, Porsche приступила к разработке кроссовера Cayenne в купеобразном кузове. Продажи новинки могут начаться уже в будущем году.

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