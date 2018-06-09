В Татарстане на капремонт пожарных авто выделили 80 млн рублей

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Правительство Татарстана выделило 80 млн рублей на ремонт пожарных авто с шасси КАМАЗ. Программа капремонта стартовала в этом году и предполагает 2 млн на машину, что заметно экономнее, чем новое авто за 7-8 млн рублей.

Несмотря на то, что на капитальный ремонт пожарных авто в Татарстане выделяют по 2 млн рублей на каждую технику, от авто оставят только раму. Согласно программе капремонта, спецавто получат новые силовые установки, кузов, кабину, а также такое спецоборудование как цистерну, рассчитанную на шесть тонн воды, пожарные отсеки и насосную установку.

Подробности капремонта пожарных машин раскрыли представители ведомства МЧС РТ. Согласно новой программе, которую запустили только в этом году, уже к 2020 году будет отремонтировано порядка 85 единиц специализированного транспорта. Согласно плану, до конца текущего года капремонту подлежат 36 пожарных машин, в следующем – 43 авто, а в 2020 году приведут в порядок шесть транспортных средств.