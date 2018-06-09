VistaNews.ru


Zotye рассекретила интерьер роскошного кроссовера Traum Seek 5

Сегодня, 16:02

Компания Zotye вскоре проведёт презентацию нового трёхрядного кроссовера Traum Seek 5. В середине мая на фото показали экстерьер роскошного автомобиля, а теперь появились официальные снимки салона.

Внешне кроссовер Zotye Traum Seek 5 напоминает Roewe RX5, однако оформление интерьера модели оказалось оригинальным. По габаритам новинка сопоставима с Hyundai Santa Fe: 4771х1859х1735 мм при колёсной базе в 2 800 мм.
Под капотом кроссовера разместится 1,5-литровый турбированный двигатель Mitsubishi 4A91T, способный развивать 150 лошадиных сил. В тандеме с ним будет работать 6-диапазонная механическая или автоматическая трансмиссия. Автомобиль не получит полноприводной версии.
Отметим, под суббрендом Traum производят премиальные модели, предназначенные в первую очередь для молодёжи. В список оснащения Traum Seek 5 уже в базовой комплектации войдут 18-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон, светодиодные фары, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска мотора и мультимедийный центр с возможностью подключения смартфона.

 

 

 

 

 

«Топовые» комплектации отличаются наличием адаптивного круиз-контроля, цифровой панели приборов и функции предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов. Новый Traum Seek 5 должен поступить в продажу уже в следующем месяце.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Суббренд Zotye показал фото своего нового кроссовера

Zotye приступила к серийной сборке премиального кроссовера Traum S70

Стартовали продажи роскошного кроссовера Zotye Traum S70

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем