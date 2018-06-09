Zotye рассекретила интерьер роскошного кроссовера Traum Seek 5

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Компания Zotye вскоре проведёт презентацию нового трёхрядного кроссовера Traum Seek 5. В середине мая на фото показали экстерьер роскошного автомобиля, а теперь появились официальные снимки салона.

Внешне кроссовер Zotye Traum Seek 5 напоминает Roewe RX5, однако оформление интерьера модели оказалось оригинальным. По габаритам новинка сопоставима с Hyundai Santa Fe: 4771х1859х1735 мм при колёсной базе в 2 800 мм.

Под капотом кроссовера разместится 1,5-литровый турбированный двигатель Mitsubishi 4A91T, способный развивать 150 лошадиных сил. В тандеме с ним будет работать 6-диапазонная механическая или автоматическая трансмиссия. Автомобиль не получит полноприводной версии.

Отметим, под суббрендом Traum производят премиальные модели, предназначенные в первую очередь для молодёжи. В список оснащения Traum Seek 5 уже в базовой комплектации войдут 18-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон, светодиодные фары, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска мотора и мультимедийный центр с возможностью подключения смартфона.

«Топовые» комплектации отличаются наличием адаптивного круиз-контроля, цифровой панели приборов и функции предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов. Новый Traum Seek 5 должен поступить в продажу уже в следующем месяце.