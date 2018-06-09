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В Омске неожиданно подешевел бензин

Сегодня, 12:13

Жители Омска сообщают в соцсетях о снижении цен на бензин. Соответствующая информация появилась 8 июня в сообществе «Аварийный Омск».

Один из подписчиков паблика написал, что бензин подешевел на 30 копеек, то есть до 40,2 рублей за один литр. Запись менее чем за сутки собрала сотни комментариев и «лайков». Некоторые горожане назвали подобное снижение цен несущественным и ожидают, когда цены снизятся хотя бы на несколько рублей. Кроме того, дешевле стал только 92-й бензин, тогда как АИ-95 по-прежнему предлагается более чем за 42 рубля за литр.

Отметим, что это первое снижение цен на бензин с января текущего года. Наряду с этим только за май стоимость всех видов горючего в городе поднималась девять раз. Согласно данным антимонопольной службы, в Омске с начала года по 22 мая бензин АИ-92 на заправках подорожал на 7%. За аналогичный период оптовая цена выросла на 30%.  

Напомним, вопрос о ценах на бензин был озвучен во время «прямой линии» с Владимиром Путиным, проведённой 7 июня. Хотя проблема дорогого топлива касается всех российских регионах, другие города пока не сообщали о снижении цен.

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