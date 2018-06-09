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Porsche Taycan: Серийный электрокар Mission E назвали в честь лошади

Сегодня, 13:05

Товарный вариант электромобиля Porsche Mission E назовут Taycan, сообщается на официальной странице немецкой марки в Facebook. Новинка поступит в продажу в следующем году, цена такого авто в базовой комплектации составит 80 000 долларов.

Название Taycan переводится как "живая молодая лошадь". Электрокар предложат минимум в трёх модификациях, которые будут оснащаться моторами с отдачей в 404, 536 и 670 лошадиных сил. При этом вне зависимости от исполнения двигатель, отвечающий за вращение передних колёс, будет выдавать 215 сил. Электрокар оснастят двухступенчатой коробкой передач и электронной блокировкой заднего дифференциала.

Мощнейшая версия модели сможет разгоняться до «сотни» менее чем за 3,0 секунды, а максимальную скорость ограничат на отметке в 250 км/ч. Запас хода автомобиля составит около 500 км, при этом зарядить батарею до 80% будет возможно всего за 20 минут.

Судя по шпионским фото, серийный автомобиль практически не будет отличаться от концепта, дебютировавшего во Франкфурте в 2015 году. Прототип Porsche Mission E с двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 600 л. с., показали в 2016 году в Париже.  

 

 

Главным отличием Porsche Taycan станут стандартные задние двери, тогда как двери прототипа открывались против движения. Кроме того, у автомобиля появится второй небольшой багажник в подкапотном пространстве.

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