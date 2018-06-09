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Воронежские водители ожидают дешевый бензин в «Ашане»

Сегодня, 22:00

Резкое повышение цен на топливо спровоцировало панику в рядах автовладельцев, однако воронежские автомобилисты решили пошутить на эту тему. Они ожидают, что в гипермаркетах «Ашан» в скором времени можно будет купить бензин «Каждый день».

Одно из городских сообществ опубликовало изображение того, каким мог бы быть новый продукт от бренда «Каждый день». Отметим, что эта торговая марка предлагает товары по очень низким ценам. Не удивительно, что автомобилисты хотели бы видеть в супермаркетах «Ашан» дешевый 95-й бензин «Каждый день». К сожалению, водители не сообщили, сколько они готовы отдать за такое топливо.

Однако не все считают уместным смеяться над ситуацией с бензином, так как рост цен продолжается. «Скоро бензин по сотке будет, вот тогда весело будет», – отметил воронежец Сергей в комментариях.

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