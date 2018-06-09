Ford снизил цены на бестселлеры Kuga, EcoSport, Focus и Mondeo в России

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Представители Ford Sollers сообщили о снижении цен в РФ на несколько моделей марки. Например, дешевле стали Ford Kuga, EcoSport, Focus и Mondeo.

Максимальная скидка достигает 320 000 рублей, на неё могут рассчитывать покупатели фургона Ford Transit. Самая популярная версия кроссовера Ford Kuga под названием Trend теперь обойдётся на 305 000 дешевле по программе Ford Credit. Так, цены на автомобиль теперь стартуют от 1 200 000 рублей.

Флагман Ford Explorer доступен с выгодой в 270 000 рублей. Использование программы Trade-in позволяет оформить кредит на Ford Focus со скидкой в 200 000 рублей. Такое предложение распространяется на комплектацию Titanium, в списке оснащения которой предусмотрены система мультимедиа SYNC 3, климат-контроль на две зоны и многое другое.

При покупке Focus в базовом исполнении Ambiente удасться сэкономить немного меньше 185 000 рублей. На Ford Mondeo предусмотрена скидка в 180 000 рублей.

Цена на Ford EcoSport в рамках акции была снижена на 165 000 в случае с комплектацией Titanium Plus. Этот кроссовер может похвастаться датчиками дождя и света, кожаной обивкой салона, семью "эйрбегами", климат-контролем и мультимедийным центром SYNC. Напомним, с начала этого месяца в Набережных Челнах начали выпускать новый Ford EcoSport.