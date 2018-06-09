В воронежской вечной пробке от нервов закурил даже автомобиль

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В долгой пробке на развязке Антонова-Овсеенко - 9 Января - Героев Сибиряков в Воронеже заметили необычный компактный Nissan. Авто привлекло внимание габаритным грузом, напоминающим сигарету, который создает видимость курящей задом машины.

Фантазия автолюбителей Воронежа не перестает удивлять. Один из участников дорожного движения заметил необычное авто. Мужчина опубликовал фотографию в одном из городских сообществ и подписал:

«В вечной пробке на Крестах машины начали курить».

Причиной такого внимания автомобилистов стал габаритный груз компактного Nissan, который был свернут в трубу. Большое сходство с сигаретой придала красная тряпка на конце свернутого багажа. В результате со стороны груз напоминает сигарету, что озадачило воронежцев.

Горожане с иронией отметили, что пробка настолько большая, что даже машины от нервов начинают курить. Также было колкое замечание, что авто такое маленькое, а уже курит, и много других шутливых комментариев. Еще некоторые писали, что когда мама узнает - маленькому Nissan придется несладко.