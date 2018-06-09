Опубликован ТОП-3 лучших автомобилей для новичков

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Большинство начинающих водителей испытывают сложности при выборе своего первого автомобиля. Эксперты советуют покупать надёжную и недорогую машину с пробегом.

Первое место в рейтинге досталось седану FIAT Albea, который выпускали в Набережных Челнах до осени 2011 года. Автомобиль предлагался россиянам с 1,4-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 77 «лошадок» и механической коробкой передач.

Данная модель в смешанном цикле расходует 6,2 л на каждые 100 км пути, а по трассе – 5,6 л. Машину в возрасте менее десяти лет можно отыскать по цене всего в 150 000 рублей.

На второй строчке разместилась Honda Civiс – эту модель поставляли в Россию в кузове седан и хэтчбек. Под капотом машины устанавливался 1,6-литровый 110-сильный мотор. С таким двигателем расход топлива по городу равен 11 л, а по трассе – 6,9 л. Сошедший в конце 90-х автомобиль обойдётся примерно в 120 000 рублей.

Замыкает «тройку» лучших машин для водителей-новичков седан Ford Mondeo, поскольку он недорогой в обслуживании и достаточно надёжный. Такая модель, выпущенная в начале 2000-х, стоит порядка 180 000 рублей.

Седан приводится в движение 125-сильным мотором объёмом 1,8 литра, который работает в тандеме с «механикой». На 100 км по городу уходит 11,4 л, а за городом – 5,7 л бензина.