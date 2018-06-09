В России снизились на 1,3% продажи люксовых автомобилей

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В апреле этого года граждане России стали владельцами 153 новых люксовых авто против 155 машин, купленных в РФ годом ранее (-1,3%). Соответствующими данными поделилось агентство «АВТОСТАТ».

Свыше 50% сегмента Luxury российского авторынка занял Mercedes-Maybach S-Class. За отчётный месяц на этой модели остановили выбор 79 человек. На втором месте по уровню спроса в России оказалась марка Maserati с 25 проданными автомобилями. Замкнул ТОП-3 предпочтений российских автолюбителей Bentley с результатом в 24 проданных экземпляра.

Также в апреле российским автодилерам удалось продать 10 автомобилей бренда Rolls-Royce, семь машин Lamborghini, пять единиц Ferrari и три Aston Martin. Половина продаж люксовых машин в РФ приходится на столицу (78 ед.). Жители Подмосковья приобрели 21 авто, а Санкт-Петербурга 15.

На дорогах Свердловской области появилось шесть машин Luxury. В Краснодарском крае появилось пять таких автомобилей. От одного до трёх экземпляров класса люкс было реализовано ещё в 17 российских регионах.

Эксперты фиксируют падение продаж новых люксовых авто последние три месяца. При этом в феврале и марте спад был более существенным 9% и 11% соответственно.