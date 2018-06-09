Представлен обновленный кроссовер Jaguar E-Pace

Сегодня, 07:26

Компания Jaguar Land Rover показала обновлённый кроссовер E-Pace. Автомобиль 2019 модельного года предложат с новым бензиновым мотором, стоимость новой версии модели составит от 2 492 000 рублей.

Под капотом Jaguar E-Pace 2019 нашёл место 2,0-литровый 4-цилиндровый агрегат Ingenium с отдачей в 200 лошадиных сил. С таким двигателем кроссоверу нужно 8,2 секунды на разгон до «сотни».

Новинка обзавелась системой Smart Settings, которая учитывает индивидуальные предпочтения автовладельца при настройках опций машины, например, климат-контроля, мультимедийного центра и положения кресел. Такая технология уже применялась на электромобиле I-Pace.

Кроме того, автомобиль получил систему Adaptive Dynamics, улучшающую маневренность и управляемость. Каждые две миллисекунды технология анализирует дорожную обстановку, а также 100 раз в секунду рассчитывает балансирующую силу.

Все версии Jaguar E-Pace, доступные в России, оснащены автоматической трансмиссией и полным приводом. В моторную гамму, помимо нового агрегата, входят два бензиновых и три дизельных турбодвигателя с четырьмя цилиндрами.

Бензиновые «четвёрки» развивают 248 и 300 л. с., а «дизели» – 150, 180 и 240 сил. Мощнейшая модификация на «тяжелом» топливе ускоряется до 100 км/ч с места за 7,4 с, а «топовая» бензиновая версия – за 6,4 с.