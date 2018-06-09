Россияне рассказали, какой должна быть идеальная машина

Сегодня, 07:00

Эксперты CarPrice провели исследование, в ходе которого выяснилось, что россияне считают идеальным автомобилем мощный и надежный внедорожник с автоматической коробкой передач с ценником не менее 1 000 000 рублей.

Российские автолюбители назвали родиной лучших машин Японию и Германию. Причём к немецким производителям больше склоняются женщины (41,1%). Большинство мужчин лучшей назвали марку Toyota (15,4%), тогда как 8,3% опрошенных женщин отдали предпочтение BMW. В общей выборке самым привлекательным бредом оказалась Toyota (13,5%), второе место занимает Mercedes-Benz (8,3%), а BMW находится лишь на третьем месте (7,1%).

Более половины респондентов (68,3%) считают, что идеальная машина не может стоить меньше 1 000 000 рублей. При этом фактор цены исключили 8,5% мужчин и 11,1% женщин. Почти 37% человек лучшим выбором называют внедорожник, на втором месте находится седан.

Среди мужчин 34,2% мечтают о быстром автомобиле с мотором мощностью более 200 лошадиных сил. Большинство автоледи предпочли вариант от 100 до 200 л. с. Современные автолюбители хотят видеть в своей машине коробку «автомат», за такой тип трансмиссии отдали голос 80,6% женщин и 69,4% мужчин.

В опросе приняли участие 965 мужчин и 349 женщин из 39 российских городов. Он проводился по телефону в мае среди россиян, которые выбирают новую машину.