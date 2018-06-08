BMW и Mercedes-Benz с 1 июля повышают цены в России

Сегодня, 20:00

В течение нынешнего лета бренды BMW, Mercedes-Benz и Maserati пересмотрят свои прайсы в России. В результате этого, машины перечисленных марок подорожают на 1-5%. Об этом сообщают отечественные дилеры.

Представители BMW в России сообщили, что стоимость баварских автомобилей в стране вырастет примерно на 1%. Дилеры пока не называют причину подорожания и его точную дату.

Mercedes-Benz сделает свои автомобили дороже в России с 1 июля. По словам директора компании «Авилон Mercedes» Олега Шамбы, немецкие машины вырастут в цене на 3-5%. Производитель пересматривает рублевый прайс из-за инфляции, появления новых моделей и нового оснащения машин. Сами немцы информацию о подорожании в России пока не подтверждают.

Итальянская марка Maserati повысит свои ценники в России с 1 августа. Автомобили бренда подорожают в РФ в среднем на 4%. Производитель прибег к пересмотру рублевого прайса из-за роста акцизов и динамикой курса рубля.

Между тем, спрос на автомобили Mercedes-Benz и BMW. Первый бренд реализовал в мае 3 234 машины, что на 5,5% выше, чем годом ранее. Баварцы продали 2 917 автомобилей с «плюсом» в 24,1%.