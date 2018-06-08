Спасибо, что живой: Уфимцев довёл до истерики "Жигуль-трансформер"

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ВАЗ-2109 «тюнинговали» ржавчиной, а также оснастили довольно забавными дверями, объединенными в единый блок.

На страницах социальной сети Instagram появился забавный видеоролик, который был снят в Уфе, Республика Башкортостан. На видео можно увидеть необычный «колхозный» тюнинг автомобиля ВАЗ-2109. Владелец машины решил не утруждать себя покраской модели, оставив кузов в ржавчине. В комментариях пользователи выразили уверенность в том, что «всё так и задумано».

Вместе с тем самым необычным элементом «Жигуля-трансформера» стали двери, которые из двух превратились в один единый моноблок. Стоит отметить, что для открывания таких дверей нужно довольно большое пространство, поэтому такой ВАЗ-2109 не рекомендуется использовать в условиях мегаполиса сразу по двум причинам, не считая внешности.

Пользователи соцсети в шутку отметили, что такая модель после окончания видео превратилась в трансформера Оптимуса Прайма, а также оставили комментарий «спасибо, что живой». Кроме того, комментаторы спорят, что более забавное – сам автомобиль, либо смех за кадром.