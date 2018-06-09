Трёхдверную версию Range Rover Evoque отправят в отставку

Сегодня, 05:00

Осенью этого года состоится премьера второй генерации кроссовера Range Rover Evoque. Ожидается, что автомобиль перестанут предлагать в трёхдверном кузове, поскольку на такой вариант исполнения приходилось меньше 5% от продаж модели.

Представители Jaguar Land Rover пока не делали официального заявления о том, что трёхдверный Range Rover Evoque отправится в отставку, однако многие эксперты считают, что это произойдёт. Вместе с тем в семействе сохранится кросс-кабриолет, спрос на который ещё меньше.

Судя по последним презентациям новинок автопрома, «трёхдверки» сегодня мало кому интересны. Таких исполнений лишились многие компактные хэтчбеки, например, Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Opel Astra и Kia Ceed.

Несмотря на отсутствие конкурентов, трёхдверный кроссовер Evoque пользуется очень слабым спросом. В связи с этим во многих странах ещё с минувшего года не продаётся подобный автомобиль.

На российском рынке трёхдверный Range Rover Evoque всё ещё можно приобрести в дорогих исполнениях стоимостью от 3 500 000 рублей. Пятидверный кроссовер предлагается по цене от 2 800 000 рублей. Что касается нового Evoque, он может выйти на рынок сразу в пятидверном кузове. Напомним, ранее цены на свои авто для России повысил Land Rover, а теперь подорожание коснулось моделей Jaguar.