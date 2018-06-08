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Бензин подорожал: Ростовский байкер поехал в автобусе вместе с мотоциклом

Сегодня, 18:30

Экономный ростовчанин поехал одновременно и на автобусе, и на мотоцикле.

На страницах сообщества «Это Ростов-на-Дону!» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи активно обсуждают свежее фото с одного из городских автобусов. Судя по снимку, владелец небольшого скутера завёз своё транспортное средство в автобус, получив тем самым переносное место для сидения.

В комментариях отметили, что таким образом предприимчивый байкер сэкономил пару литров бензина. Ростовчане уверены, что мужчина попросту приобрёл ещё один билет, которым расплатился за провоз багажа в виде скутера. Примечательно, что лица горожан в автобусе не выглядят удивленными. Кроме того, комментаторы рассказали, что шутки о ценах на бензин уже раздражают намного больше, чем само подорожание топлива в России.

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