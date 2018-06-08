Не так уж убого: Рассекречена внешность нового универсала LADA Granta

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Уже в конце нынешнего лета на Московском автосалоне должна пройти презентация нового универсала линейки Granta, а пока независимые художники портала "Колёса.ру" опубликовали рендеры грядущей новинки.

Не секрет, что основой для нового автомобиля послужит универсал LADA Kalina, который вышел на рынок в конце 2007 года. Спустя почти шесть лет он пережил рестайлинг. С текущем обновлением модель не только станет выглядеть современнее, но и сменит имя на Granta.

Судя по шпионским фотографиям, наиболее существенные изменения ожидают переднюю часть универсала. В частности, бампер и решётку радиатора выполнят в духе семейства Vesta. Также новинка будет отличаться зеркалами с повторителями поворотников. Как следствие повторители уберут с крыльев, а их место займут декоративные заглушки. Не исключено, что модель получит новые крылья без отверстий, как на опубликованных рендерах.

Что касается задней части универсала LADA Granta, ожидается обновление заднего бампера, а на смену овальному логотипу придёт крупная надпись с названием бренда. Презентация обновлённых седана, лифтбека и хэтчбека семейства Granta также пройдёт на автосалоне в Москве в конце августа.

Отметим, сегодня новый президент компании «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис рассказал журналистам о планах компании на ближайшее будущее. Напомним, что ранее пользователи соцсетей назвали обновление универсала LADA Granta FL "убогим", судя по шпионским фото прототипа.