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Компания Art Bank показала кроссовер имени Ван Гога

Сегодня, 21:00

Пабло Пикасо уже посвятили автомобиль в лице Citroën C4 Picasso, а вот Винсент Ван Гог до нынешнего момента был без машины, названной в его честь. Все изменил китайский проект Art Bank, который представил кроссовер под названием Vincent Van Gogh.

Кроссовер разрабатывался стартапом Art Bank Motors совместно с компанией Changjiang Automobile (основана в 2011 году). Представители проекта пояснили, что картины Ван Гога вдохновляли машиностроителей, и они стремились создать автомобиль с тем же настроением, что и работы великого постимпрессиониста. Даже шильдики машины воспроизводят подпись художника.

Четырехместный салон кроссовера Vincent Van Gogh выполнен в «домашнем» стиле. Рулевое колесо и фронтальная панель автомобиля получили войлочную отделку. Для стеганый кресел, обитых белой кожей, предусмотрены большие подлокотники. В целом, интерьер автомобиля выглядит несколько странно, но, пока машина существует в концептуальном виде, спешить с выводами о ее салоне не стоит.

 

 

 

 

Инженеры Changjiang Automobile разработали для кроссовера Vincent Van Gogh 218-сильный электромотор с пиковым крутящим моментом в 300 Нм. До «сотни» автомобиль разгоняется за 8 с, а его порог скорости обозначен на отметке в 160 км/ч. Запас хода машины при постоянной скорости в 60 км/ч составляет 520 км. На конвейер новинка станет в 2019 году, и будет продаваться по цене от 30 000 долларов.

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