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Tesla Roadster получит сверхмощную версию SpaceX

Сегодня, 06:00

Глава Tesla Илон Маск сообщил журналистам зарубежного издания Carscoops о том, что американская компания готовит новую спортивную версию для электромобиля Roadster, которая получит название SpaceX.

Спорткар Tesla Roadster, показанный на публичной презентации, представляет собой базовую версию модели. Новая модификация SpaceX сможет похвастаться улучшенными динамическими характеристиками.  Господин Маск отметил, что в компании хотят на примере Roadster показать, как электрокар может обогнать бензиновое авто по всем параметрам.

Пока динамические характеристики спорткара с новым опциональным пакетом не раскрываются. Стандартный автомобиль с тремя электрическими двигателями тратит на разгон до 96 км/ч всего 1,9 с, а максимальная скорость движения достигает 400 км/ч. Силовая установка выдаёт крутящий момент в 10 000 Нм, что в 16 раз больше, чем у Lamborghini Huracan.

Раньше самым быстрым электромобилем марки Tesla являлся Model S. Примечательно, что с появлением нового ПО динамика модели существенно улучшилась.

 

 

 

Новый Tesla Roadster планируется поставить на конвейер через два года. Американцы смогут купить такую машину не менее чем за 200 000 долларов. Напомним, у Tesla Semi появились новые конкуренты в лице двух электрофур марки Freightliner, которая принадлежит Daimler.

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