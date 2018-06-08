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Начата разработка купеобразного кроссовера Porsche Cayenne

Сегодня, 17:45

На волне роста спроса на купеобразные кроссоверы немцы решились на переформатирование вседорожника Porsche Cayenne. Автомобиль в видео кросс-купе должен выйти на рынок в следующем году.

Руководство Porsche приняло решение о разработке версии кроссовера Porsche Cayenne с купеобразным кузовом. Немцы спроектируют и представят автомобиль уже к концу года или в начале 2019 года. Старта продаж новинки стоит ожидать в конце следующего года.

Стоит ожидать, что кроссовер Porsche Cayenne в купеобразном кузове будет соперничать на рынке с моделями Mercedes-Benz GLE Coupe, Audi Q8 и BMW X6. Последнего можно считать прародителем формата кросс-купе.

Скорее всего, купеобразный Porsche Cayenne будет отличаться от стандартной версии кроссовера только типом кузова. Силовую линейку автомобиль полностью переймет от обычного Cayenne.

 

 

 

Январь текущего года ознаменовался для авторынка России появлением на нем следующей генерации Porsche Cayenne. Базовая версия машины стоит в РФ 5 млн рублей, и оснащается мотором отдачей 340 л.с., сочетающимся 8-АКПП. «Топовый» вседорожник стоит 9,8 млн рублей. Для него предусмотрен дважды турбированный V8 производительностью 550 л.с.

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