Brilliance везёт в Россию маленький кроссовер V3

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Уже в следующем месяце в России начнутся продажи нового субкомпактного кроссовера Brilliance V3. Автомобиль планируется поставлять из Китая, а не собирать на предприятии «Дервейс» в Черкесске.

В Поднебесной Brilliance V3 продаётся ещё с начала 2015 года с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 107 лошадиных сил. Весной того же года в Шанхае дебютировала более производительная версия модели со 150-сильным турбодвигателем такого же объёма.

С января нынешнего года представительство китайского бренда разорвало все отношения с автозаводом «Дервейс», в связи с чем новинку будут импортировать из КНР. Россиянам кроссовер предложат с базовым безнаддувным агрегатом, выдающим 107 сил, чтобы ценник Brilliance V3 казался не слишком высоким по сравнению с конкурентами.

Ожидается, что модель будет стоить около 800 000 рублей, тогда как цены на V5 колеблются от 900 000 до более 1 000 000 рублей. Субкомпактный V3 по сравнению со «старшей» моделью обладает более скромным размером колёсной базы: 2570 мм против 2630 мм.

Компания Brilliance уже получила одобрение типа транспортного средства для новинки. Напомним, в Поднебесной в данное семейство входят также V6 и V7, но в ближайшем будущем они не появятся в России.