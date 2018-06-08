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Воронежцы обсудили «ювелирную» парковку владельца LADA

Сегодня, 13:30

Воронежские автомобилисты раскритиковали парковку отечественного легкового автомобиля, хозяин которого захотел продемонстрировать «ювелирное» мастерство. Он поставил свою машину так, что с соседней иномаркой их разделяет всего несколько сантиметров.

Горожане оценили навыки водителя, однако написали, что подобная манера парковки рано или поздно закончится для него столкновением. Некоторые предположили, что владелец LADA припарковался не как «ювелир», а всё-таки зацепил иномарку.

«Как водитель коричневого авто будет выезжать, если придёт раньше? Да и что-то подсказывает, что коричневое авто задели», – отметил один из горожан. Эту мысль продолжил другой пользователь, написав, что в следующем посте владелец коричневого хэтчбека будет просить откликнуться свидетелей того, как его автомобиль поцарапали.

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