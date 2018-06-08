В России насчитали более 2 млн мотоциклов

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Отечественными специалистами выяснено, что жители России, по данным на 1 января нынешнего года, имеют 2 млн 375 тыс. мотоциклов. При этом, парк данной техники в стране на 90% состоит из старых моделей, возрастом от 15 лет.

80% парка мотоциклов в России занимает советская техника. На продукцию «ИЖ» в РФ приходится каждый третий байк (753 тыс. ед.). Под брендом «Урал» по стране ездит каждый седьмой мотоцикл (346 тыс. ед.). Десятую часть парка советских байков в РФ занимает «Восход» (237 тыс. ед.). Всего в России насчитано 1,9 млн отечественных мотоциклов. Остальные 20% парка этой техники в стране занимают иностранные байки.

Японские мотоциклы являются самыми распространенными иномарками в обсуждаемом сегменте в России. На них приходится 8,3% от общего числа зарубежных байков в стране. На втором месте стоят «чехи» (6,4%), а третью позицию занимает техника китайского производства (2,7%).

На данный момент в России числится 470 тыс. мотоциклов-иномарок. На бренд Jawa приходится 151 тыс. байков. Далее идут Honda (75 тыс. ед.) и Yamaha (58 тыс. ед.).

В общем, самой распространенной моделью мотоцикла в России является «ИЖ-Юпитер» с результатом в 473 тыс. ед. Далее идут «ИЖ-Планета» (233 тыс. ед.), «ЗИД-Восход» (229 тыс. ед.), «Урал 8.103» (194 тыс. ед.) и «Минск 3.112» (131 тыс. ед.).